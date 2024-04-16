Волейболисток «Локомотива» обвинили в пропаганде ЛГБТ* за поцелуи во время матча

Волейболистки «Локомотива» из Калининграда в полуфинальной серии чемпионата России одолели московское «Динамо». Однако сама игра запомнилась довольно сомнительным эпизодом, в котором турчанка Эбрар Каракурт на радостях после очередного заработанного очка подняла ее на руки одноклубницу Юлию Бровкину и поцеловала ее в щеку.

На произошедшее обратила внимание экс-доигровщица столичного «Динамо», серебряный призер Олимпийских игр Елена Година. Спортсменка обвинила волейболисток в пропаганде ЛГБТ*.

«В трансляциях крупным планом демонстрируются чудовищные жесты в исполнении игроков "Локомотива" в адрес соперниц. Однополые поцелуи и прочие мерзости», — говорится в заявлении Годиной, опубликованном на сайте московского клуба.

Година указала о недопустимости подобного неспортивного поведения в России. Будет ли инцидент вынесен на обсуждение на уровне Всероссийской федерации волейбола пока не известно.

Ранее мы сообщали, что сборная Германии обновила дизайн цифры 4 на футболках из-за скандального сходства с нацистской символикой CC.