Сборная Германии обновила дизайн цифры 4 на футболках из-за сходства с CC

Футбольный союз Германии принял решение скорректировать дизайн цифры четыре на форме национальной сборной. Поводом к тому стало двусмысленное оформление номера «44», в котором усмотрели сходство с нацистками символами, что вызвало сильный скандал в немецком обществе.

Первым испытание обновленного дизайна на себе испытала футболистка сборной ФРГ Бибиана Шульце, которой достался четвертый номер в составе женской команды, пишет немецкая Bild.

Перед этим из-за ассоциации с символикой СС компания Adidas сняла с продажи футболки сборной Германии с номером 44. Спорная форма была сшита для использования на чемпионате Европы.

Ранее мы сообщали, что сборная Германии по футболу сменит немецкий «Адидас» на американский «Найк».