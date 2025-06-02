Волейболисты России и Сербии сразились в Кубке Первого канала

Для сборной Сербии этот матч был первым в новом олимпийском цикле, поэтому в составе хозяев появилось немало новых имен, хотя лидеры остались прежними. Некоторые из них хорошо знакомы российским болельщикам по выступлениям в Суперлиге. В частности, Марко Ивович уже много лет играет за новосибирский «Локомотив», а Дражен Лубурич, сменивший несколько российских клубов, в новом сезоне будет выступать за казанский «Зенит».

Первый сет команда Константина Брянского провела скованно, допуская много ошибок, но затем россияне постепенно нашли свою игру. Одним из важнейших компонентов победы стала игра сборной России на блоке: россияне набрали 20 очков против семи у сербов.

На матч в Белграде собралось большое количество болельщиков, причем многие пришли и с сербскими, и с российскими флагами.

Днем ранее женская сборная России также стала обладательницей Кубка Первого канала, одержав волевую победу. Россиянки проиграли две первые партии, но сумели переломить ход игры — 3:2 (23:25, 22:25, 25:23, 25:23, 15:13).

Ранее футболисты ЦСКА завоевали Кубок России, переиграв в серии послематчевых пенальти «Ростов».