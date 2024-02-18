Волейбольный клуб из Подмосковья одержал победу в матче чемпионата России
Фото: [Пресс-служба ВК «Заречье-Одинцово»]
Подмосковный волейбольный клуб «Заречье-Одинцово» выиграл в домашней встрече чемпионата России Суперлиги у ВК «Атом-Курск». Матч завершился со счетом 3:0. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
«Три партии с гостями из Курска, клубом «Атом-Курск», завершились в нашу пользу. В сегодняшнем матче девчонки не оставили соперницам ни единого шанса, мощно прервали серию поражений. Итог красивой, местами непростой домашней игры — 3:0», — прокомментировал депутат Госдумы РФ Сергей Колунов.
Уже в следующем матче ВК «Заречье-Одинцово» предстоит встретиться с нижегородской «Спартой» на выезде. Примечательно, что прошлая встреча между командами, которая прошла в ноябре, завершилась со счетом 3:2 в пользу волейболисток из Нижнего Новгорода.
«Я очень рада нашей долгожданной победе. Сейчас как никогда было важно выиграть и получить положительные эмоции. Думаю, что мы обрели уверенность для предстоящих матчей. Сегодня очень прилично сыграли на блоке и в защите, видны плоды тренировочного процесса. Также хочу сказать огромное спасибо болельщикам за большую веру и поддержку — это наш незаменимый седьмой игрок на площадке», — прокомментировала победу игрок клуба Мария Халецкая.