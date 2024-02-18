Волейбольный клуб из Подмосковья одержал победу в матче чемпионата России

«Я очень рада нашей долгожданной победе. Сейчас как никогда было важно выиграть и получить положительные эмоции. Думаю, что мы обрели уверенность для предстоящих матчей. Сегодня очень прилично сыграли на блоке и в защите, видны плоды тренировочного процесса. Также хочу сказать огромное спасибо болельщикам за большую веру и поддержку — это наш незаменимый седьмой игрок на площадке», — прокомментировала победу игрок клуба Мария Халецкая.