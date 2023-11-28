Волочкова бурно отреагировала на слухи о смерти своего бывшего возлюбленного

«При чем здесь я?! Что я могу прокомментировать?! Откуда я знаю, что стало причиной того, что Сергей повесился? Повесился ли он? Правда ли это или это что-то иное? Почему вы звоните мне, почему вы не звоните родственникам этого человека?» – написала она в соцсетях.

Бывший бойфренд балерины был арестован по заявлению его жены Анастасии Кондрачук. Она сообщила, что супруг избил ее. По словам Волочковой, причиной ссоры стало то, что Кондрачук приревновала мужа к ней – якобы тот не удалил совместные фото с Волочковой из соцсетей.

Сегодня в ряде СМИ появились сообщения о том, что Кузнецов покончил с собой в тюрьме.

Адвокат Александр Бенхин опроверг эти слухи, заявив, что с Кузнецовым все в порядке, вскоре ему предстоит очная ставка с Кондрачук.