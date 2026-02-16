Волочкова ответила на слухи о смертельной болезни

Анастасия Волочкова вновь оказалась в центре информационного скандала. На этот раз поводом стали публикации о том, что балерина якобы уехала в Германию лечиться от «смертельно опасной болезни». Сама артистка в беседе с Общественной Службой Новостей отреагировала на эти домыслы с иронией и без лишних эмоций — она к таким вбросам давно привыкла.

По словам Волочковой, стоило ей сфотографироваться на фоне немецкой клиники, как журналисты сразу сделали далеко идущие выводы. Хотя причина поездки могла быть совершенно банальной — например, отдых или визит к друзьям. Но для прессы, уверена балерина, ее жизнь — это спасательный круг в дни, когда больше не о чем писать.

Волочкова не скрывает презрения к тем, кто сочиняет и распространяет эти слухи. Она называет их завистниками, которым остается только наблюдать за ее жизнью, потому что в реальности у них нет и сотой доли тех возможностей, которые есть у нее. При этом судиться или вступать в публичные разборки Волочкова не планирует. У нее, по ее словам, есть дела поважнее. Да и смысла нет — за годы в шоу-бизнесе она усвоила: на каждый выпад не наответишься, а скандалы только подогревают интерес.

