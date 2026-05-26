Запрограммированный кризис: аналитик объяснил, почему даже после открытия Ормузского пролива цены на нефть не упадут

Европе стоит готовиться к серьезному скачку цен на топливо — причем это не краткосрочная турбулентность, а долгая история. Такой прогноз в эфире радио Sputnik дал эксперт Финансового университета и ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Причина — не только в текущем дефиците, но в том, как европейские лидеры сами загнали себя в угол, ограничив поставки из России.

По его словам, сейчас Европа живет за счет хранилищ, компенсируя нехватку. Но проблема структурная: раньше дизель и авиакеросин брали у нас, потом переключились на Ближний Восток. Только вот ближневосточные НПЗ заточены в первую очередь под бензин. Поэтому дизельное топливо и керосин — самые болезненные позиции, их дефицит ощущается острее всего.

Аналитик подчеркнул, что ситуация останется напряженной даже после того, как откроют Ормузский пролив. Игорь Юшков обращает внимание на механизм, который закладывает кризис на годы вперед. У американцев, например, правило: получив нефть из стратегических резервов, компания обязана в течение года вернуть не просто объем, а в полтора раза больше. То есть позже придется покупать сырье и для текущих нужд, и для обратной закачки. Это означает долгосрочный повышенный спрос — и никакого падения цен после открытия пролива не случится.

По его мнению, все же есть один фактор, который гипотетически мог бы толкнуть цены вниз — выход ОАЭ из ОПЕК+. Но он, по мнению эксперта, не перебьет главного: все, что сейчас изымается из стратегических хранилищ (та самая страховка на будущее), придется заполнять заново. И это гарантирует, что «нефтяной кризис» не закончится быстро, а превратится в фоновый процесс на долгое время.

Ранее мировому нефтерынку предрекли тяжелые времена до октября.