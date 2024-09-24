Звезда «Папиных дочек» поделилась своим самым безрассудным поступком

Актриса Лиза Арзамасова в интервью порталу «Страсти» назвала прыжок с тарзанки одним из самых безумных событий своей жизни.

Арзамасова также увлекается мотоспортом и боксом. Она поинтересовалась, можно ли считать эти занятия достаточно «безумными».

«Я постоянно шалю, не останавливаясь», — рассказала актриса.

Арзамасова наиболее известна благодаря роли Галины Сергеевны в популярном ситкоме «Папины дочки». В декабре 2020 года она вступила в брак с хореографом Ильей Авербухом, который старше нее на 22 года. В августе 2021 года у них родился сын, которого назвали Львом. В августе 2024-го у пары появилась дочь Лия. Актриса вернулась к съемкам спустя месяц после родов.

Ранее сообщалось, что творческую встречу с художником Марко Бравура проведут в Московской области.