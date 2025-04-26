Волочкова сделала шокирующее заявление по поводу Пугачевой

В субботу, 26 апреля, в Санкт-Петербурге, в знаменитом особняке Мясникова состоялось бракосочетание дочери Анастасии Волочковой, 19-летней Ариадны, и ее избранника, 23-летнего Никиты Григоряна. Сама Ариадна настояла на проведении торжества именно в этом месте.

Известная балерина подготовила угощение для представителей прессы и поделилась своими мыслями в интервью. Она сообщила, что исполнит одну композицию во время церемонии, и отметила, что не участвовала в выборе свадебного наряда дочери. Кроме того, звезда сделала несколько важных заявлений.

В беседе с журналистом «Фонтанки» Анастасия Волочкова рассказала о своей продолжающейся связи с Аллой Пугачевой, подчеркнув, что Примадонна всегда оказывала ей поддержку. Она подчеркнула, что Алла Борисовна Пугачева принесла в ее жизнь только положительные моменты и добро.

Волочкова также заявила о своем патриотизме и выразила несогласие с теми, кто, добившись успеха и признания в России, впоследствии позволяет себе критические высказывания в адрес страны.

Однако, с Аллой Борисовной Пугачевой она сохраняет особое отношение, помня о ее присутствии на ее выступлениях и приглашениях к участию в различных проектах.

Ранее сообщалось, что Волочкова из-за долгов выставила на продажу элитную квартиру в центре Петербурга.