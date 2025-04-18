Волочкова из-за долгов выставила на продажу элитную квартиру в центре Петербурга

Долги по коммуналке заставили балерину Анастасию Волочкову выставить на продажу одну из своих квартир. На торги предложено жилье в самом центре Санкт-Петербурга. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.

На продажу выставлена квартира площадью в 196 кв. м. Она насчитывает шесть комнат и находится на Итальянской улице, то есть в самом центре Петербурга. Балерина запросила за эту недвижимость 165 млн руб.

«Жилье она приобрела в 2001 году, и с тех пор с квартирой было немало проблем. Например, сейчас на ней висит долг в 127 630 рублей за коммуналку», — указал микроблог.

Недавно решением суда Волочкову обязали погасить долг, после этого квартира появилась в продаже. Несмотря на всю роскошность этой квартиры, 14 лет назад на нее так и не нашлось покупателя. Тогда танцовщица попыталась продать ее за 200 млн руб., но не нашла отклика у потенциальных клиентов.

Ранее стало известно, что суд взыскивает задолженность за коммунальные платежи с Волочковой уже второй раз за 2025 год. В первый раз он вынес свой судебный приказ в феврале, и всего за два месяца балерина снова успела накопить долги.