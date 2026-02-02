В российском культурном сообществе вновь звучат громкие имена в контексте кадровых назначений. Балерина Анастасия Волочкова в интервью Общественной Службе Новостей высказала мнение, что предложение Николаю Цискаридзе возглавить министерство культуры могло бы стать для правительства исключительно мудрым шагом.

По словам Волочковой, ее бывший партнер по сцене — настоящий гений в мире искусства, чей вклад и без высоких постов неоценим. Она подчеркивает его успешное руководство Академией русского балета имени Вагановой и выражает уверенность, что он бы блестяще справился и с управлением Большим театром. Однако, как считает балерина, судьба уготовила Цискаридзе более высокое предназначение.

Волочкова убеждена, что все правительство должно поддержать эту потенциальную кандидатуру. Любое противодействие, по ее словам, было бы равносильно выступлению против самой культуры, ведь, как гласит известная фраза, ее уничтожение ведет к краху государства. Балерина не скрывает, что будет всемерно поддерживать Цискаридзе и искренне обрадуется, если ему удастся занять этот ответственный пост.

