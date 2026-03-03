Волоколамск вышел на старт: школы округа вошли в «Единую лигу Подмосковья»

Спорткомплекс «Лама» 3 марта принимал важное событие. Волоколамский округ официально присоединился к «Единой школьной лиге Подмосковья». В этот день под одной крышей собрались команды всех школ округа — им предстояло побороться за победу в волейболе и шахматах.

Проект, запущенный по инициативе губернатора Андрея Воробьева, за время существования превратился в настоящую спортивную армию. Сегодня лига объединяет более 50 тысяч юных атлетов и 650 школ региона. Цель амбициозная, но понятная: сделать спорт не просто уроком физкультуры, а делом жизни, чтобы каждый ребенок мог проявить себя и почувствовать тот самый вкус честной борьбы.

Глава Волоколамского округа Наталья Козлова лично приветствовала юных спортсменов, их наставников и шумных болельщиков, заполнивших трибуны «Ламы». Она поздравила собравшихся со знаковым событием и пожелала командам ярких эмоций, единства и побед, которые останутся в памяти на всю жизнь.

Теперь волоколамским школьникам предстоит доказать, что они достойны носить звание участников лиги. Волейбольные мячи уже заряжены на полет, шахматные короли готовятся к рокировке. Впереди — серия игр, где выяснится, чья школа самая спортивная.