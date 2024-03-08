Волонтеров Подмосковья наградили благодарственными письмами на Всемирном фестивале молодежи

В Сочи завершился Всемирный фестиваль молодежи. Добровольческий корпус от Московской области представил 91 активист движения «Волонтеры Подмосковья». Об этом сообщает пресс-служба Министерства информационных и социальных коммуникаций Московской области.

Сегодня на стенде региона в университете «Сириус» волонтеров наградили благодарственными письмами от дирекции Всемирного фестиваля молодежи, а также вручили памятные подарки — брендированные сумки «Подмосковье — это любовь».

«ВФМ — это огромная территория, насыщенная программа, беспрерывные потоки людей. Но наши волонтеры справились со всеми трудностями и помогли сделать фестиваль незабываемым. Горжусь вами, вы большие молодцы!», — отметила глава ведомства Екатерина Швелидзе.

Иван Смородин из Воскресенска отметил, что масштаб фестиваля впечатляет. Каждый день был наполнен яркими событиями, различными образовательными программами, на которых всегда были топовые спикеры. Иван — волонтер вот уже 7 лет. В рамках фестиваля он был атташе делегации из Беларуси. Он встречал делегацию, помогал ей с размещением, получением аккредитации и других документов и далее сопровождал ребят из Беларуси по активностям фестиваля, делал все, чтобы они чувствовали себя максимально комфортно.