Восемь тысяч жителей Подмосковья обратились за налоговым вычетом за занятия спортом

Более восьми тысяч жителей региона за первые шесть месяцев текущего года обратились за налоговым вычетом за занятия спортом. Об этом рассказали в Минспорта Подмосковья.

Получить вычет можно с прошлого года. Для этого нужно, чтобы организация, в которой житель посещает занятия, входила в специальный список компаний-участниц проекта. Всего в этом перечне 283 такие организации из Подмосковья.

Подать заявку могут жители, которые регулярно пользуются абонементами. Им потребуется предоставить в налоговую инспекцию копию договора с организацией и чек.

Вернуть можно тринадцать процентов от стоимости. Также можно подать заявление работодателю – в этом случае он не будет удерживать налог от дохода. Максимальная сумма возврата составляет 15,6 тысячи рублей в год.