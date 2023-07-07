Восемь тысяч жителей Подмосковья обратились за налоговым вычетом за занятия спортом
Фото: [Unsplash.com]
Более восьми тысяч жителей региона за первые шесть месяцев текущего года обратились за налоговым вычетом за занятия спортом. Об этом рассказали в Минспорта Подмосковья.
Получить вычет можно с прошлого года. Для этого нужно, чтобы организация, в которой житель посещает занятия, входила в специальный список компаний-участниц проекта. Всего в этом перечне 283 такие организации из Подмосковья.
Подать заявку могут жители, которые регулярно пользуются абонементами. Им потребуется предоставить в налоговую инспекцию копию договора с организацией и чек.
Вернуть можно тринадцать процентов от стоимости. Также можно подать заявление работодателю – в этом случае он не будет удерживать налог от дохода. Максимальная сумма возврата составляет 15,6 тысячи рублей в год.