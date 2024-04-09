Воскресенская пловчиха завоевала две золотые медали на Всероссийских соревнованиях

Спортсменка Ксения Грекова из Воскресенска стала лучшей на Всероссийских соревнованиях по плаванию Mad Wave Classic, которые провели в Москве.

Ксения Грекова — воспитанница школы олимпийского резерва «Академия спорта» в Воскресенске. Конкуренцию ей составили почти 500 спортсменов от 9 до 18 лет со всех регионов страны. Мероприятие собрало самых подготовленных, с уровнем не ниже III юношеского спортивного разряда.

Воскресенка проплыла дистанцию 200 метров вольным стилем и дистанцию 200 метров комплексом. Ей удалось стать лучшей по этим двум дисциплинам, завоевав сразу две золотые медали.

Примечательно, что на прошлом Mad Wave Classic 2023 года в Екатеринбурге Ксения Грекова уже отмечалась успехами. Тогда она оказалась среди участников, кто оформил по золотому дублю. Ее признали лучшей в заплывах на 200 м и 50 м вольным стилем.