Воскресенские шпажисты показали отличный результат на Всероссийских соревнованиях в Казани

В Казани прошли Всероссийские соревнования по фехтованию, в которых приняли участие более 100 спортсменов из разных регионов в возрасте до 15 лет.

В рамках соревнований были объявлены дополнительные состязания, за победу в которых участников награждали. Так, четыре комплекта медалей были вручены в турнирах по шпаге. Жюри оценивало командные и личные достижения.

Воскресенская участница Снежана Каменская сразилась со спортсменкой из Татарстана. В финальном поединке девушка одержала победу со счетом 12:9. Ее земляк Артем Карпунин в поединке с фехтовальщиком из Подмосковья занял второе место.

Шпажисты из Воскресенска одержали победу в командных соревнованиях среди юношей. Лев Сдобников, Артем Карпунин, Иван Ламзин и Арсений Власов заняли второе место.