Воскресенские спортсмены показали достойные результаты на соревнованиях по плаванию в городе Руза

Второй этап Московских областных соревнований по плаванию RUZA CUP «Руза весенняя» состоялся в городе Руза.

В соревнованиях участвовали воспитанники воскресенской спортивной школы олимпийского резерва «Академия спорта». Всего в мероприятии приняли участие более 500 спортсменов из различных российских регионов, в частности, Московской, Калужской, Тверской и Тульской областях.

Участникам предложили продемонстрировать свои умения владением различными видами плавания на дистанциях в 50, 100 и 200 метров: баттерфляй, на спине, вольный и брасс. Участие принимали спортсмены различных возрастов, начиная с 11 лет. При награждении учитывали расстояние пройденной дистанции, вид и возраст.

Воскресенские пловцы Михаил и Мария Филимоненко завоевали серебро на дистанции 100 метров баттерфляем и на спине.