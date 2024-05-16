Воскресенский спортсмен Рузанов стал серебряным призером Кубка губернатора Тульской области

Воспитанник Воскресенского спортивного клуба «Химик» Артемий Рузанов достойно представил городской округ на Кубке губернатора Тульской области по джиу-джитсу, став его серебряным призером.

Соревнования проходили масштабно. Длились они два дня. К участию были приглашены порядка 700 спортсменов из различных регионов России. Поединки проходили одновременно на 5 татами.

За соревнованиями наблюдал двукратный победитель ADCC Submission Wrestling World Championship и чемпион мира по бразильскому джиу-джитсу Джефф Монсон.

Воспитанник Воскресенского спортивного клуба «Химик» Артемий Рузанов показал высокий результат и был награжден серебряным Кубком. Юноше вручили диплом, медаль и сладкий подарок. В ходе соревнований его поддерживал тренер.

Ранее мы сообщали, что самбистка из подмосковного Воскресенска стала призером чемпионата Европы по самбо в Сербии.