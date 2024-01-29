Воспитанники подмосковного футбольного училища подписали первые профессиональные контракты

Как сообщает пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Московской области, состав команды из Раменского пополнили полузащитники 18-летний Арсений Медведев, 19-летний Александр Мазько и 19-летний нападающий Семен Емелин.

В училище, которое базируется в Егорьевске, созданы отличные условия для подготовки перспективных футболистов. По словам директора Романа Христича, в прошлом году по инициативе министра спорта региона Дмитрия Абаренова был возрожден профессиональный клуб «Сатурн» и произошла интеграция училища в структуру этого клуба.

Отметим, перед началом прошлого сезона состав «Сатурна» пополнил Никита Кнышев из Егорьевска, который провел в дебютном сезоне 14 матчей.