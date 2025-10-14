Воспитанники секции ММА из Каширы заняли призовые места в турнире по панкратиону

Воспитанники каширской секции ММА под руководством тренера Александра Пеликанова успешно выступили на престижном турнире по панкратиону UBS «Противостояние 3», который проводит Московская лига Панкратиона.

Этот возрожденный олимпийский вид единоборств, сочетающий ударную технику и борьбу, требует от спортсменов универсальной подготовки и особой выносливости. Все бои проходили с использованием защитной экипировки — шлемов и перчаток, что обеспечивало безопасность при максимальной зрелищности.

Каширские бойцы продемонстрировали впечатляющие результаты, вернувшись домой с серией призовых мест. В список победителей вошли пять спортсменов: Арсений Котов, Руслан Лискин, Антон Роор, Денис Грудин и Семен Исаев. Примечательно, что Арсений Котов был отмечен дважды.

Победы каширских бойцов наглядно подтвердили эффективность методики подготовки, которую использует тренер Пеликанов. Спортсмены проявили готовность к конкуренции на региональном уровне, а также смогли.