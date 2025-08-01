Воспитанники шатурской спортшколы стали победителями Чемпионата и Первенства области по гребле на байдарках и каноэ

В Бронницах завершился Чемпионат и Первенство Московской области по гребле на байдарках и каноэ, где спортсмены со всего региона боролись за звание лучших.

Программа включала в себя спринтерские дистанции 200 и 500 метров, а более опытные участники состязались на более длинной дистанции – 1000 метров, чтобы завоевать титул чемпиона области.

Спортсмены, представляющие шатурскую спортивную школу, под руководством тренеров Таканаевых, продемонстрировали выдающийся уровень подготовки и стали главными героями соревнований. Они завоевали целый ряд ценных наград, включая золото и серебро.

Степан Белов, выступавший в байдарке, стал первым на дистанции 500 метров и завоевал серебряную медаль на 1000-метровой трассе. Егор Ермачков, гребец на каноэ, одержал победу на дистанции 500 метров и взял серебро на 200 метрах.

Не менее впечатляющие результаты показали и юные участники:

Елена Шаршова была награждена двумя серебряными медалями в заплывах на каноэ-одиночке.



Кирилл Кулешов, выступая в паре с партнером из Пушкино, дважды завоевал серебряные медали в каноэ-двойках на дистанциях 200 и 500 метров.



Настасья Рыбакова, в первый год занятий греблей, успешно дебютировала, показав хорошие результаты – заняла 5-е и 6-е места в финальных заплывах.



В гонке с более старшими соперниками призовые места заняли Денис Уляпин и Егор Ермачков, завоевав бронзу на дистанции 200 метров в каноэ-двойке. Алина Кузнецова также поднялась на пьедестал почета, получив бронзовую медаль на дистанции 200 метров в каноэ-одиночке.

По информации из шатурской спортивной школы, впереди у спортсменов новые вызовы – участие во всероссийских соревнованиях, где им предстоит сразиться за самые высокие места.