Воспитанники спортклубы «Кашира» успешно сдали экзамен по ПРО-ТХЭКВОНДО

В спортклубе «Кашира» состоялась онлайн-аттестация на черные пояса по ПРО-ТХЭКВОНДО.

Мероприятие прошло 21 апреля. В состав аттестационной комиссии вошли мастер Чой Сун Мо (9 дан, Южная Корея) и мастер Хан Гремлян (8 дан, США). Они провели экзамен, во время которого оценили уровень мастерства воспитанников спортивного клуба «Кашира». По результатам были присвоены пояса.

Черного пояса (1 дан) достигли Олег Портнов, Дмитрий Зимин, Медак Александр, Екатерина Пеликанова.

Черный пояс (2 дан) присвоили Андрею Бородину и Алексею Бородину.

Администрация городского округа Кашира поздравляет лигу тхэквондо и ее руководителя с успешной сдачей экзамена.

ПРО-ТХЭКВОНДО — боевое направление тхэквондо. Руководителем экзаменуемой лиги тхэквондо является Олег Владимирович Лим. ПРО-ТХЭКВОНДО развивает выносливость и гибкость. Спортсмены становятся более дисциплинарными и ловкими. Заметно расширяется кругозор. Начать осваивать вид спорта можно в любом возрасте. Во время нанесения ударов акцент делают на силе ног.