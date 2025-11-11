Возраст не помеха: каширские «долголеты» осваивают фитбол ради здоровья

Каширские участники проекта «Активное долголетие» продолжают поддерживать здоровье с помощью фитбола — большого гимнастического мяча, который помогает тренировать мышцы без нагрузки на суставы и позвоночник.

Такие тренировки укрепляют спину, улучшают осанку и координацию движений, что особенно важно для пожилых людей. Фитбол позволяет заниматься безопасно, мягко и с удовольствием, помогая сохранять активность и хорошее самочувствие.

Присоединиться к программе «Активное долголетие» могут женщины от 55 лет и мужчины от 60 лет. Подробности и расписание занятий доступны на сайте dolgoletie.mosreg.ru. (https://dolgoletie.mosreg.ru/activities).