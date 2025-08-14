«Возвращение стройного кипариса»: Губерниев опубликовал фото с голым торсом

Журналист и комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев опубликовал в своем телеграм-канале фото с голым торсом.

50-летний Губерниев подписал фотографию на яхте «Возвращение стройного кипариса». Подписчицы комментатора реагировали восторженно: «Ты лишаешь меня контроля!», «Красавчик в бело-голубых тонах!», «Готова на все!».

Реакция мужской части аудитории была противоположной. «Цирк уехал, а клоун остался», – отозвался пользователь по имени Андрей.

Ранее Дмитрий Губерниев высказался по итогам участия сборной России в чемпионате мира по водным видам спорта. Он отметил, что «водная семья нам сильно рада», и допустил скорое возвращение россиян с флагом и гимном в этих видах спорта.