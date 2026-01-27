«Вперед, к победам!»: каширские школьники готовятся к олимпиаде в «Школе олимпийского резерва»
Фото: [Администрация г.о. Кашира]
Учащиеся общеобразовательных учреждений городского округа Кашира погружаются в интенсивный тренировочный процесс в «Школе олимпийского резерва» при Государственном социально‑гуманитарном университете (ГСГУ) городского округа Коломна.
Погружение проходит в рамках подготовки к региональному этапу Всероссийской олимпиады школьников по физической культуре. Системный подход позволил ребятам пройти курс теоретико‑методической подготовки и отработать навыки анализа и применения теории на практике.
Во время курса школьники детально рассмотрели основные концепции и алгоритмы решения олимпиадных заданий. Отработка навыков проходила в дистанционном формате. На данном этапе ребята решали типовые и нестандартные задачи.
В рамках практикума учащиеся овладели техникой выполнения как базовых, так и усложненных гимнастических элементов. Под руководством опытных тренеров они постигали баланс физической силы и спортивной пластической выразительности.
Кроме того, каждый школьник получил индивидуальные рекомендации от квалифицированных специалистов-наставников ГСГУ.
«Атмосфера занятий была наполнена духом соперничества и взаимоподдержки: каждый участник стремился превзойти себя, а тренеры внимательно следили за прогрессом, корректируя движения и мотивируя ребят на новые достижения», — проинформировали в администрации городского округа Кашира.
В четверг, 29 января, состоится следующее занятие, которое пройдет не менее увлекательно и познавательно. Подобные встречи позволят школьникам проявить на региональном этапе все таланты и продемонстрировать высокий уровень знаний.