Впервые в НХЛ четыре россиянина забросили шайбы за одну команду

Российские хоккеисты клуба НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» установили уникальное достижение. Впервые за одну команду отличились четыре россиянина.

«Коламбус» на своей площадке обыграл «Бостон Брюинз» со счетом 5:2.

По ходу игры «Синие Жакеты» вели со счетом 4:0, и до 49-й минуты на табло значились фамилии исключительно российских игроков.

На 16-й минуте счет открыл Дмитрий Воронков, проводящий первый сезон в НХЛ. Далее успех «Коламбуса» закрепили Иван Проворов, Егор Чинахов и Кирилл Марченко, отличившийся в большинстве.