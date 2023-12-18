Врач Раменской больницы выступила на ледовом шоу Ильи Авербуха

Врач-рентгенолог Раменской больницы стала одной из участниц ледового шоу Ильи Авербуха. Вместе с олимпийскими чемпионами она вышла на лед во время праздничного мероприятия, посвященного открытию центрального катка в городе.

Отмечается, что Ольга Демина выступила в одиночном катании и завоевала восторг и аплодисменты зрителей. Она отметила, что желание встать на коньки у нее возникло еще в детстве, но тогда не было возможности заниматься этим спортом.

«В свои 32 года я наконец-то решилась, и вот уже 10 лет я катаюсь. Любовь к фигурному катанию вдохновила меня на участие в сегодняшнем ледовом шоу. К тому же мне хотелось продемонстрировать жителям, друзьям, коллегам, чему я научилась за весь этот период и показать пример, что никогда не поздно начать заниматься спортом», — поделилась Ольга Демина.

Илья Авербух отметил, что возможно Ольга дала старт новой традиции, и каждый из городов Подмосковья может гордиться таким сподвижником, таким флагманом фигурного катания, который живет у них. Благодаря Ольге на этом катке открылась какая-то новая энергия.

Ледовое шоу с участием знаменитых фигуристов стало ярким и запоминающимся событием. Праздничное мероприятие посетили несколько тысяч человек. Теперь жителей округа ожидает еще одно грандиозное выступление звезд фигурного катания. На центральной ледовой площадке уже в начале января состоится шоу Татьяны Навки.