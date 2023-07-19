Врач Румянцева назвала наиболее благоприятное время для тренировок

По словам врача Валерии Румянцевой, для каждого человека есть наиболее полезное время суток для тренировок. Об этом сообщает Pravda.Ru .

Она отметила, что женщинам лучше всего тренироваться утром, поскольку тренировки в данное время суток не только уменьшают жир в организме, но и способствуют нормализации артериального давления.

По ее мнению, в свою очередь тренировки вечером способствуют повышению выносливости и поднятию настроения.

Специалист добавила, что для снижения артериального давления у мужчин наиболее благоприятны вечерние тренировки.