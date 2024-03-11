Врач Умнов заявил, что наличие пластических операций четко заметно на лице Пугачевой
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Многим известно, что певица Алла Пугачева не раз ложилась под нож пластического хирурга. По словам врача Александра Умнова, несмотря на то что долгое время ей удавалось скрывать естественное старение кожи, тем не менее возраст берет свое. Об этом сообщает Life.ru.
Он подчеркнул, что никакие пластические операции со временем не скроют дряблость и истонченность кожи.
По мнению врача, от старения кожи никому не убежать, в связи с чем последствия от подсеченных мимических мышц и поврежденных ветвей лицевого и тройничного нерва становятся все заметнее.