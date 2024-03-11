Врач Умнов заявил, что наличие пластических операций четко заметно на лице Пугачевой

Многим известно, что певица Алла Пугачева не раз ложилась под нож пластического хирурга. По словам врача Александра Умнова, несмотря на то что долгое время ей удавалось скрывать естественное старение кожи, тем не менее возраст берет свое. Об этом сообщает Life.ru.