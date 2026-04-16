«Врачи не могли дать ответ до полутора лет»: жена Олега Винника впервые рассказала о неизлечимом заболевании их сына

Жена украинского певца Олега Винника, Анна сделала трагическое признание, которое, без сомнения, потрясло поклонников и всех, кто следит за жизнью артиста, пишет Super.ru. Оказалось, что их маленький сын, которому скоро исполнится два года, страдает от неизлечимого заболевания, поражающего мышцы.

Как отметила Анна, она решила рассказать об этом публично не для того, чтобы вызвать жалость, а чтобы избежать бесконечных вопросов и домыслов, которые неизбежно возникают, когда что-то идет не так, а внешне ребенок может выглядеть здоровым.

«Мое материнское сердце давно уже чувствовало что‑то неладное, но врачи до полутора лет не могли нам ничего конкретного сказать, потому что все малыши развиваются по‑разному. Это не лечится. Это особенность нашего ребенка. Есть вероятность, что со временем это будет больше заметно», — рассказала Анна.

По словам молодой мамы, врачи уже провели осмотр и дали рекомендации. Сама Анна и ее супруг надеются, что заболевание будет протекать в максимально легкой форме, и их сын сможет вести полноценную жизнь, насколько это возможно при таком диагнозе.

Это горе, увы, не первое в жизни Олега Винника. Многие помнят страшную трагедию, которая произошла 31 октября 2015 года. Тогда самолет, летевший из Египта в Санкт-Петербург, потерпел крушение. В результате этого погибли 224 человек. Среди погибших были супруга Олега — Марианна, его двое детей, мать и бабушка Марианны.

