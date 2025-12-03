Врачи Пушкинской больницы сдали нормы ГТО

Сотрудники Пушкинской клинической больницы имени профессора Розанова В.Н. стали первыми медицинскими работниками в Московской области, которые массово сдали нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). Акция прошла 29 ноября в ФСК «Пушкино», завершив для коллектива насыщенный спортивный год.

Участие в тестировании приняли десятки медиков, включая главного врача Владимира Мануйлова. Они выполнили стандартный набор испытаний: поднимание туловища на пресс, прыжок в длину с места, отжимания, наклоны вперед, а также забеги на короткую (60 метров) и длинную (1000 метров) дистанции. По словам организаторов, все участники показали отличные результаты, подтвердив хорошую физическую форму.

Это событие стало логичным итогом целого года системной спортивной работы в учреждении. Ранее больница дважды провела внутренние «Розановские старты», организовала региональный забег на «Кубок Розанова» с участием министра здравоохранения Подмосковья Максима Забелина, а в октябре завоевала гран-при на «Больших гонках» — областных соревнованиях для медработников. Таким образом, сдача ГТО — не разовая акция, а часть корпоративной культуры, направленной на здоровье сотрудников.

«Популяризация спорта должна быть на очень хорошем уровне: не только дети, но и взрослые должны быть вовлечены», — подчеркнул директор ФСК «Пушкино» Олег Сосновский, комментируя высокие показатели врачей.

Для самих участников это был и семейный праздник — многие пришли с супругами и детьми, а также возможность поддержать коллег и подготовиться к следующему этапу, который запланирован на весну.