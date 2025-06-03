Вратарь Агкацев не выйдет на поле в матчах сборной РФ с Нигерией и Белоруссией

На здоровье футболиста Станислава Агкацева повлияли перегрузки, которые наложились на травму, по этой причине его не станут выпускать на поле в ближайшие матчи. Сообщение об этом появилось на сайте Российского футбольного союза.

По утверждению РФС, голкипер уже прибыл в состав российской национальной сборной по футболу с небольшим «дискомфортом перегрузочного характера». У него наблюдается отек колена.

«Совместно с медицинским руководством клуба, тренерским и медицинским штабом сборной команды было принято решение не рисковать здоровьем футболиста и продолжить восстановление в условиях клуба», — указано в сообщении.

В итоге Агкацеву предстоит провести два матча, которые будут проходить между Россией и Нигерией, а также Республикой Беларусь. Первый состоится 6 июня, второй должен быть проведен 10 июня на выезде в Минске.

Ранее сообщалось, что главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин высокого оценил уровень сборной Нигерии, ближайшего соперника россиян в товарищеском матче. По его мнению, за последние три года, когда Россия была отстранена от официальных соревнований, это один из самых сильных соперников, наравне с командами Камеруна и Сербии.