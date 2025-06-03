Карпин высоко оценил уровень сборной Нигерии

По его мнению, за последние три года, когда Россия была отстранена от официальных соревнований, это один из самых сильных соперников, наравне с командами Камеруна и Сербии.

«Из последних — если взять матчи с Брунеем, Гренадой, Сирией и Замбией — это самая сильная сборная, уровень участника чемпионата мира. Надеюсь, что будет хороший матч», — сказал Карпин.

Сборная Нигерии прибудет в Москву без нескольких своих лидеров, которым тренерский штаб предоставил дополнительный отдых после тяжелого клубного сезона. Однако Карпин считает, что этим футболистам найдется достойная замена. В заявку сборной вошли такие известные футболисты, как Самуэль Чуквуэзе из «Милана», Виктор Бонифейс из «Байера» и Келечи Ихеаначо, игравший за «Манчестер Сити» и «Севилью».

Сборная России сыграет с командой Нигерии 6 июня в «Лужниках».

Ранее Валерий Карпин подтвердил, что ведет переговоры с московским «Динамо».