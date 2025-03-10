Вратарь «Барселоны» обиделся на публикации об измене его жены

Футболист обрушился с обвинениями в адрес Catalunya Radio. Журналисты этой радиокомпании распространили заявление, что тер Стеген расстался со своей супругой из-за ее измен.

«Журналисты этого радио — лжецы, которые распространяют ложные новости, публично оскорбляя мою жену Даниэлу и ее репутацию. Никакой неверности со стороны Даниэлы не было. Не было никаких измен. Это факт. Мы с Дани решили пойти разными путями по совместному решению, при этом мы поддерживаем дружескую связь», — написал тер Стеген в соцсетях.

Марк-Андре и Даниэла решили расстаться после 13 лет совместной жизни. Стало известно, что супруга с двумя детьми проживает в доме футболиста, а он сам съехал в отель.

Для вратаря «Барселоны» год складывается неудачно и помимо проблем в личной жизни. Тер Стеген провел шесть матчей в Ла Лиге и получил травму колена, после которой до сих пор восстанавливается и может пропустить остаток сезона.

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