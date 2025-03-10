Стало известно, сколько заработал лыжник Клебо за шесть побед на чемпионате мира
TV2: Йоханнес Клебо получит 120 тыс. евро за шесть побед на чемпионате мира
Фото: [FIS]
Норвежский спортсмен Йоханнес Клебо, который стал первым в мире лыжником, выигравшим все шесть золотых медалей на чемпионате мира, получит 120 тыс. евро призовых, подсчитал норвежский телеканал TV2.
Чемпионат мира по лыжным гонкам завершился на минувшей неделе в Трохейме.
Шведская лыжница Эбба Андерссон, ставшая обладательницей трех золотых медалей, заработала 63 тыс. евро, а знаменитая норвежка Тереза Йохауг, оставшаяся на этот раз без золота, получит 45 тыс. евро призовых.
Телеканал уточняет, что триумфаторы чемпионата мира могут также рассчитывать на дополнительное вознаграждение от национальных федераций и спонсоров.
Ранее сообщалось, что титульный спонсор увеличит призовые биатлонистам на Кубке России.