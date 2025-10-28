Многократная чемпионка мира оказалась клептоманкой: биатлонистка Симон подворовывала у подруг по команде

10-кратная чемпионка мира Жюли Симон подозревается в целой серии краж у подруг по команде, сообщает L’Equipe.

Французскую биатлонистку уже приговорили к трем месяцам тюрьмы условно и штрафу в €15 тыс. после того, как выяснилось, что Симон украла банковскую карту у Жюстин Бреза-Буше и совершила с нее несколько покупок.

После этого «прозрели» и другие французские биатлонистки, вспомнившие, что у них пропадали деньги и личные вещи, когда они жили в одном номере с Симон. О таком инциденте вспомнили Анаис и Клоэ Шевалье, Каролин Коломбо также заметила пропажу наличных, а Лу Жанмонно пожаловалась на исчезновение личных вещей.

При этом ни одна биатлонистка не обращалась в полицию.

Сообщалось, что 29-летняя Симон может быть исключена из состава сборной Франции.

