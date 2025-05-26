Вратарь сборной Швейцарии признан MVP чемпионата мира, в символической сборной ни одного канадца

Международная федерация хоккея (ИИХФ) назвала лучших игроков завершившегося в Швеции и Дании чемпионата мира.

MVP турнира признан 37-летний голкипер сборной Швейцарии Леонардо Дженони, выступающий в национальном чемпионате за «Цуг». Он стал третьим швейцарцем, получившим этот приз. Ранее его удостаивались защитник Роман Йоси и нападающий Кевин Фиала.

В символическую сборную также вошли защитники Дин Кукан (Швейцария) и Зак Веренски (США), нападающие Давид Пастрняк (Чехия), Элиас Линдхольм (Швеция) и Ник Олесен (Дания). В списке лауреатов не оказалось ни одного представителя сборной Канады, сенсационно проигравшей в четвертьфинале Дании (1:2).

Лучшим бомбардиром чемпионата стал Пастрняк с 15 (6+9) очками, лучшим снайпером — Линдхольм, забросивший восемь шайб.

Чемпионом мира стала сборная США, обыгравшая в финале Швейцарию (1:0). Единственную шайбу забросил в овертайме нападающий «Баффало Сейбрз» Тейдж Томпсон. Бронза досталась сборной Швеции, обыгравшей в матче за третье место датчан (6:2).