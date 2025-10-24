Вратарь украинского «Шахтера» назвал быдлом фанатов польской «Легии»

Голкипер украинского «Шахтера» Кирилл Фесюн высказался об активных болельщиках польской «Легии» после матча Лиги конференций.

Украинский клуб проиграл со счетом 1:2, пропустив два мяча от бывшего полузащитника «Урала» Рафала Аугустыняка — решающий гол он забил уже в компенсированное время.

Фесюн признался, что ощутил болельщиков «Легии» только к 40-й минуте. Он сказал, что слышал несколько неприятных фраз в адрес украинской команды.

«Ну, такое. Быдло, если честно», — сказал Фесюн.

«Шахтер» проводил формально домашний матч в польском Кракове. В двух матчах Лиги конференций «Шахтер» одержал одну победу, обыграв в первом туре шотландский «Абердин» (3:2).

Ранее стало известно, что в Польше арестовали бывшего полузащитника сборной СССР и киевского «Динамо» Ивана Яремчука.