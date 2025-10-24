Бывший футболист сборной СССР уже более 10 дней томится в польской тюрьме

Бывший футболист сборной СССР и киевского «Динамо» Иван Яремчук уже более десяти дней находится в польской тюрьме. Об этом украинскому изданию «Чемпион» рассказал его брат Михаил.

По его словам, Иван Яремчук прилетел из Брюсселя в Краков для участия в матче ветеранов, однако прямо в аэропорту 63-летнего экс-футболиста арестовали. В чем его обвиняют польские власти, не сообщается.

Яремчук выступал за киевское «Динамо» с 1985 по 1990 год. Позже выступал за российские и украинские клубы. В составе сборной СССР полузащитник провел 18 матчей и забил два мяча.

После завершения карьеры Яремчук признавался, что полюбил азартные игры и почти все свое состояние проиграл в казино. В 2009 году появилась информация, что бывшего футболиста подозревают в развращении малолетних.

