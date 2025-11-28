Вратарь «Зенита» Латышонок раскрыл, почему потерял место в основном составе

27-летний футболист начинал сезон как стартовый вратарь петербургской команды, но затем уступил место в воротах Денису Адамову. Всего Латышонок сыграл в 10 матчах чемпионата и Кубка России, в которых пропустил 12 мячей. Вратарь признал, что провалил первую часть сезона.

«Этот сезон начал плохо, пропустил сборы. Был разобранный, начало не удалось. И дальше просто не попал в свою игру и потерял место в старте. Сейчас будет зимняя пауза. Буду работать и доказывать свою состоятельность», — сказал Латышонок.

Евгений Латышонок перешел в «Зенит» из «Балтики» летом 2024 года. Его контракт с петербуржцами рассчитан до 2028 года.

Ранее защитник «Зенита» Юрий Горшков рассказал, почему команда не вышла на матч с «Динамо» в траурных повязках в память о Никите Симоняне.