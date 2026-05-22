Соседка Владимира Молчанова рассказала, как он героически скрывал тяжелую болезнь

Соседка легендарного телеведущего Владимира Молчанова, который ушел из жизни 12 мая, рассказала о его последних годах жизни. Эти подробности ранее оставались неизвестны.

В интервью KP.RU его знакомая рассказала, что журналист долгое время мужественно скрывал свою тяжелую болезнь. Он не обсуждал свое состояние даже с близкими знакомыми, а на все вопросы неизменно отвечал: «Все в порядке».

«Конечно, было заметно, что Владимир Кириллович болен. Но он не обсуждал свою болезнь! У него все было в порядке. И когда он уезжал периодами в Израиль, то мы понимали — к врачам, а он говорил — поработать», — поделилась женщина.

Она отметила, что телеведущий объяснял свои зарубежные отъезды. И действительно, во время пребывания в Израиле Молчанов записал 18 авторских выпусков для русскоязычного онлайн-канала. В них он вспоминал о семье, истории телевидения и создании своей знаменитой программы «До и после полуночи».

В Москве Владимир Молчанов жил либо в городской квартире, либо на даче в Рузе. Этот загородный дом принадлежал его отцу — советскому композитору Кириллу Молчанову. Дача имела красивое название — «Вилла Консуэло». Оно было дано в честь супруги телеведущего, с которой он прожил более 50 лет.

Даже в последние месяцы жизни, когда у Молчанова почти пропал голос, он не сдавался. Он продолжал много читать, интересовался происходящим в мире и общался с окружающими. Его сила духа поражала тех, кто был рядом.

