«Время прошло»: Соседов заявил о непростительном падении репутации Долиной

Резонансная история с певицей Ларисой Долиной, похоже, оставляет глубокий след не только в новостной ленте, но и в восприятии ее публикой. Музыкальный критик Сергей Соседов в беседе с Общественной Службой Новостей высказал убеждение, что российский зритель артистке ее поведение не простит, а путь к восстановлению репутации, если он вообще возможен, будет крайне долгим.

По его словам, суть претензий к Долиной, по мнению эксперта, выходит за рамки одного скандала. Речь идет о системном восприятии ее как человека, считающего себя выше закона и общественной морали. Соседов подчеркивает, что народная память о «подлости» — вещь очень стойкая. Всплывшие истории о неуважительном, а порой и унизительном обращении со студентами и учениками лишь дополнили образ «тирана в юбке», окончательно обнажив, по словам критика, ее истинное нутро, которое ранее было скрыто за сценой.

Критик добавил, что концертная деятельность Долиной столкнулась с серьезными проблемами: объявленные выступления переносятся или отменяются. Расчет на то, что скандал «уляжется» за несколько месяцев, он считает наивным. Возмущение от истории с квартирой, подпитанное другими негативными рассказами, оказалось настолько глубоким, что может свести на нет любые будущие попытки «отмыть» репутацию добрыми делами.

По его мнению, время Долиной, вероятно, прошло. Публика, ценившая ее вокальный талант, оказалась не готова мириться с поведением, которое сочла высокомерным и несправедливым. Таким образом, скандал перерос из медийного инцидента в полноценный кризис доверия, справиться с которым стандартными PR-методами вряд ли удастся. Восстановление, если оно и начнется, будет измеряться не месяцами, а годами молчаливой работы, и его успех отнюдь не гарантирован.

