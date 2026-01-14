«Мозги выправляются за городом»: Светлана Разина прокомментировала конфликт Долиной с квартирой

Бывшая солистка группы «Мираж» Светлана Разина в интервью изданию «Абзац» высказала свое мнение о затянувшемся конфликте Ларисы Долиной вокруг квартиры в Хамовниках, сочтя поведение своей коллеги не слишком достойным.

Разина отметила, что ей непонятно, почему обладающая значительной недвижимостью Долина продолжает так отчаянно держаться именно за эту квартиру. Артистка допустила, что причина может крыться в сильной привычке к месту. В качестве решения она предложила Долиной сменить обстановку и переехать за пределы столицы.

«Я ничуть не жалею, что уехала из Москвы. Может, ей стоить вкусить загородной жизни? Здесь мозги выправляются – позитива много, есть воздух. Это и на внешности скажется, и на здоровье», — поделилась артистка.

Напомним, что в январе новый владелец квартиры Игорь Лурье был вынужден обратиться в Федеральную службу судебных приставов (ФССП) для принудительного выселения певицы. Поводом стало очередное нарушение Долиной договоренностей: она или ее доверенное лицо должны были передать ключи 9 января, однако этого не произошло.

12 января судебные приставы вынесли постановление, предоставив Долиной пятидневный срок для добровольного освобождения жилплощади.

Ранее сообщалось о том, что директор Долиной отказался комментировать низкие продажи билетов на ее концерт.