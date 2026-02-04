Вручение премии «Новое Радио AWARDS» и благотворительный марафон в пользу Фонда Хабенского пройдут в марте

Трансляция церемонии и марафона будет доступна на сайте dobro.newradio.ru и странице «Нового Радио» во «ВКонтакте». Кроме того, холдинг МАЕР организует трансляцию церемонии на медиафасадах по всей стране.

В марафоне примут участие Ваня Дмитриенко, Мари Краймбрери, Сергей Лазарев, Artik&Asti, Валерия, Асия, NEMIGA и другие популярные артисты. Церемонию награждения проведут Калинина и Райтрауна. Хедлайнером премии станет Леонид Агутин.

За два года проведения премии было собрано более 31 млн рублей. Средства направили на закупку оборудования для больниц и адресную помощь 73 подопечным Фонда Хабенского. В этом году сбор средств стартует 16 февраля.