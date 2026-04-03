Спасатели вытащили мужчину с крыши тонущей машины в Электростали

В пригородном СНТ Электростали легковушка угодила в ловушку разбушевавшейся реки Вохонка. Весеннее половодье превратило обычно скромную речку в бурный поток, который за секунды захлестнул машину. Водитель успел выскочить на крышу — под ногами уже хлюпала ледяная вода. Об этом сообщает REGIONS .

Мужчина оказался на импровизированном плоту посреди разлива. Окрестные дачники, видевшие это, немедленно набрали 112. Спасатели из 256-й пожарно-спасательной части «Мособлпожспаса» прибыли как по учебнику: быстро оценили обстановку, подтянули автомобиль к берегу и кинули профессиональную страховку. Через несколько минут перепуганный, но живой водитель уже стоял на твердой земле.

Водная стихия в этих местах не шутит — особенно к западу от станции Фрязево. Река Вохонка каждый год показывает нрав, затапливая сотни квадратных метров. Но на этот раз все обошлось без жертв. Спасатели сработали четко, а сам мужчина запомнит: весной лучше держаться подальше от коварных берегов.

