Свыше 4,5 тыс. консультаций оказали за квартал жителям Подмосковья по единому номеру Мособлводоканала
Специалисты линии Мособлводоканала за квартал оказали 4,5 тыс. консультаций
Специалисты Мособлводоканала за первый квартал 2026 года оказали жителям Подмосковья более 4,5 тыс. консультаций. Об этом сообщает Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
Единый бесплатный номер службы поддержки был введен в эксплуатацию полгода назад. Его номер — 8 (800) 222-02-05. Линия круглосуточно открыта для жителей Павловского Посада, Электростали, Богородского округа, Лосино-Петровского, Шатуры и Орехово-Зуево.
Операторы линии обрабатывают порядка 1,5 тыс. обращений в месяц. Вопросы связаны с подключением абонентов к сетям, установки фильтров, нормативов потребления и тарифов. Особое внимание уделяется вопросам, которые требуют выезда специалистов на место.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о планах модернизации коммунальной сферы в регионе.