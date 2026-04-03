«Срочно! Воздушная тревога»: Калининград пережил панику из-за технического сбоя

Вечер пятницы, 3 апреля, едва не обернулся массовой паникой в Калининграде. Жители региона массово получили СМС-рассылку от системы РСЧС с текстом: «Воздушная тревога». Граждан призывали срочно укрыться в защитных сооружениях и ждать отбоя. Об этом сообщает «KGD.ru».

Спустя несколько минут в правительстве области выступили с опровержением. Причина — технический сбой. Оказалось, что систему оповещения запускали для предупреждения о неблагоприятных погодных условиях: сильном ветре и аномальных холодах. Но из-за глюка вместо «Ожидается ураган» люди прочитали «Воздушная тревога».

Некоторые калининградцы и вовсе получили оба сообщения подряд — и про угрозу с неба, и про морозы. Власти принесли извинения и заверили, что реальной опасности нет.

