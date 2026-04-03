Спасатели Подмосковья устранили подтопления в трех населенных пунктах Орехово-Зуево

Специалисты ГКУ МО «Мособлпожспас» устранили подтопления в трех населенных пунктах Орехово-Зуево — в деревнях Савинская и Губино, а также в городе Ликино-Дулево.

Утром в службу «112» поступило три сообщения о том, что талыми водами были подтоплены приусадебные участки в трех местах: у многодетной семьи в Савинской, у Губино, а также у двух пенсионерок в Ликино-Дулево.

Прибывшие на место спасатели установили, что уровень талой воды поднялся до 20, а местами и до 30 см. Жильцы не могли попасть в свои дома или выйти из них.

Специалисты установили мотопомпу для перекачки воды в дренажные водостоки. На ряде участков они разместили пожарную автоцистерну и перекачали воду в ближайшие водосливные канавы. Также спасатели освободили засорившиеся дренажи, чтобы ускорить сброс воды. В результате уровень воды был значительно снижен.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о подготовке к весеннему паводку.