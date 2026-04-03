Герой в кабине: водитель автобуса в Балашихе остановился и голыми руками убрал с дороги огромное дерево

На оживленном Балашихинском шоссе несколько дней лежал обломок поваленного дерева, перекрывая левую полосу. Водители объезжали, ругались, но никто не выходил. Пока не приехал рейсовый автобус. Об этом сообщает REGIONS .

Мужчина за рулем не стал ждать коммунальщиков. Он остановил машину, вышел и, несмотря на внушительные размеры обломка, отодвинул его на обочину. Голыми руками. После чего вытер ладони, сел в кабину и уехал дальше по маршруту.

Пост с описанием поступка мгновенно разлетелся по сети. Автор поста не скрывает восхищения.Теперь пользователи соцсетей объявили настоящую охоту на героя. Личность водителя пока не установлена, и неравнодушные просят откликнуться свидетелей. Цель — не просто сказать спасибо, а добиться поощрения для мужчины от компании-перевозчика.

Ранее в Туле раскрыли самые большие зарплаты главврачей.