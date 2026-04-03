Смолов пообещал больше не заходить в «Кофеманию» на Большой Никитской

Бывший нападающий сборной России по футболу Федор Смолов заявил журналистам, что больше никогда не будет заходить в «Кофеманию» на Большой Никитской несмотря на то, что часто бывает в этом районе.

В мае 2025 года футболист стал участником драки в кафе. Он сломал челюсть своему оппоненту. В отношении Смолова было возбуждено дело о причинении вреда здоровью средней тяжести.

Смолов договорился с потерпевшим о примирении сторон, выплатив ему компенсацию в размере 4 млн руб. После этого суд закрыл дело, хотя прокуратура возражала против такого решения, указывая, что Смолов подает дурной пример молодежи.

Ранее в этой же «Кофемании» устроили драку футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, получившие реальные сроки заключения.

36-летний Федор Смолов фактически завершил карьеру игрока, не выступая ни за один профессиональный клуб после того, как в 2025 году стал чемпионом России в составе «Краснодара».